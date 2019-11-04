Елена Бибикова: С народным единением и сплоченностью связаны все самые высокие достижения в истории России

11:04, 04 ноября 2019, ПАИ

Член Совета Федерации Елена Бибикова поздравила жителей Псковской области с Днём народного единства, который отмечается сегодня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Елена Бибикова подчеркнула, что с народным единением и сплоченностью связаны все самые высокие достижения в истории России: блестящие ратные подвиги и трудовые победы, научные прорывы и творческие свершения.

«День народного единства напоминает всем нам, людям разных национальностей, вероисповеданий, разных поколений, традиций и обычаев о том, что мы - единый народ, живущий одной крепкой семьей, с большим общим домом и общей судьбой», - отметила она.

Сенатор подчеркнула, что россияне гордятся великими делами предков, черпают силы в их заветах верности своему Отечеству, умению сообща противостоять невзгодам, вдохновляются их мудростью, горячей верой в славное будущее родной земли.

«От объединения наших способностей, талантов, профессиональных и нравственных качеств, самых искренних и добрых созидательных помыслов и устремлений зависит развитие и процветание нашей малой родины, города или поселка, Псковского региона и всей России, - отметила Елена Бибикова. - Только сообща, всем миром, с активным участием каждого из нас, мы можем решить сложные задачи, которые сегодня стоят перед государством. В этом наша общая цель и ответственность за будущее наших детей и внуков».

Сенатор пожелала жителям страны, чтобы день народного единства стал символом укрепления добрососедства, взаимопонимания и уважения между народами России, проявления искренней поддержки и помощи друг другу, внимания и заботы о ближнем.

Впервые День народного единства отметили в России в 2005 году. Праздник был уставлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. С программой праздничных мероприятий в регионе можно ознакомиться здесь>>>

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