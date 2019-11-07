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Общество

Борис Елкин: Движение на размытой дождем дороге в Дедовичском районе восстановили за сутки

Из-за сильного дождя грунтовая дорога общего пользования «Шапинка — Мухарево» в Дедовичском районе была размыта. Это привело к прекращению движения. Однако дорожные специалисты смогли восстановить его в течение суток. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в прямом эфире проекта ПАИ-live 7 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам руководителя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству после того, как вода полностью спадёт, дорожники смогут приступить к аварийно-восстановительным работам на данной дороге.

Борис Елкин отметил, что из-за дождей были затоплены и другие дороги в районах Псковской области. Однако, по его словам, в настоящий момент перебоев в движении в регионе нет.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил оперативно восстановить размытую дождем грунтовую дорогу общего пользования «Шапинка — Мухарево» в Дедовичском районе. Из-за продолжительного и обильного дождя там произошло разрушение земляного полотна и была ограничена транспортная доступность к шести населенным пунктам.

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