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Общество

И. п. главы Пскова: Компания «Экопром» стала работать лучше

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области – компания «Экопром» стала работать лучше. Об этом заявила исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская в рамках прямого эфира ПАИ-live 8 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Работа «Экопрома» стала качественнее, есть ещё определенные проблемы, но я их связываю с работой управляющих компаний», - отметила Елена Полонская.

По её словам, псковичи очень часто жалуются, что места для сбора мусора не убираются. «Но мы понимаем, что «Экопром» оказывает услуги только по утилизации и сбору отходов, а уборкой контейнерных площадок, в том числе и их обработкой, должны заниматься управляющие компании», - уточнила она и добавила, что в целом, оценивает работу регоператора положительно.

И. п. главы Пскова подчеркнула, что по этой проблеме по отношению к управляющим компаниям депутатский корпус и юридический отдел ведут претензионную работу.

Елена Полонская также напомнила, что 28 октября состоялось совещание депутатов Пскова и регоператора. На нём было принято решение о создании рабочей группы, в которую войдут городские депутаты, сотрудники администрации Пскова и эксперты «Экопрома». По её словам, в рамках работы данной группы будут определяться места для сбора твердых коммунальных отходов, решаться вопросы раздельного сбора мусора, утилизации батареек и стеклотары.

Она отметила, что каждый депутат организует сход граждан, на котором пойдёт речь об установке площадки для сбора мусора. Елена Полонская добавила, что на своём избирательном округе она уже проводила такие сходы граждан.

С 1 января в России начался переход на новую систему обращения с ТКО. Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности, стало ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах России.

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