Рабочую группу для оперативного решения проблем по вывозу мусора предложила создать Елена Полонская

17:16, 28 октября 2019, ПАИ

Рабочую группу для оперативного и качественного решения проблем по вывозу мусора предложила создать и. п. главы Пскова Елена Полонская на семинаре по вопросам изменений в законодательстве в сфере ТКО с участием регионального оператора - ООО «Экопром». Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Полонская отметила, что в группу могут войти депутаты Псковской городской Думы и представители администрации города. Она также обратила внимание на участившиеся обращения депутатов, к которым с вопросами по вывозу мусора приходят псковичи. По её словам, 85% озвученных проблем «Экопрому» удалось решить.

Начальник территориального отдела ООО «Экопром» Марина Мезенцева отметила, что некоторые вопросы остаются относительно нехватки контейнерных площадок в частном секторе Пскова, и попросила членов будущей рабочей группы помочь организовать именно места накопления мусора, так как «огромное количество жалоб поступает именно по этому вопросу». Марина Мезенцева также заявила о готовности выезжать на места с депутатами, проводить сборы граждан.

При этом она обратила внимание, что увеличивается число заключённых договоров с частным сектором. «Население покупает свои контейнеры, что очень удобно и выгодно. при этом человек четко знает день вывоза контейнера, если он за пределами забора, на улице, собственник должен оборудовать контейнерную площадку. А если на территории возле дома, контейнер нужно выкатывать для вывоза ТКО», - уточнила Марина Мезенцева.

«Одна из насущных проблем в частном секторе также касается доставки квитанций», - отметила Марина Мезенцева и напомнила, что в Пскове работает клиентский центр, куда горожане могут обратиться, в том числе за перерасчётом.

Депутат Галина Неваленная спросила, можно ли брать контейнеры в аренду. Марина Мезенцева ответила, что такой услуги нет.