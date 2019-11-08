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Общество

Школьный автобус в деревню Иваньково Дедовичского района запустят в течение двух недель

Школьный автобус в деревню Иваньково Дедовичского района запустят в течение двух недель, сообщил Псковскому агентству информации председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Он также добавил, что подвоз местной школьницы Даши Пантелеевой должен был быть организован сразу после завершения школьных каникул - 5 ноября, однако в ситуацию вмешались сильные проливные дожди, подпортившие грунтовку. При этом до ливней муниципалитет уже приводил дорогу в порядок и даже организовал разворотную площадку для транспорта.

«Дожди дорогу изрядно подпортили, её надо приводить в надлежащий вид. Срок дан в две недели. Затем запустим туда «Газель» для подвоза школьницы. Мама девочки, которая обращалась к Вере Васильевне [Емельяновой, первому заместителю губернатора Псковской области - ред.] поставлена в известность и согласна ещё немного подождать», - уточнил Борис Елкин.

О ненадлежащем состоянии дороги и отсутствии школьного автобуса в Иваньково жительница деревни Мария Пантелеева рассказала Вере Емельяновой на приёме граждан в конце октября. По словам женщины, из-за этого ей приходилось каждый день полтора километра вести дочку до ближайшей остановки. 

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