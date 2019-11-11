Гастрономический перфоманс в пользу порховского «Ростка» устроят в Москве

14:21, 11 ноября 2019, ПАИ

Гастрономический перфоманс в пользу Псковского регионального благотворительного общества «Росток» устроят в Москве, пишет деловой журнал «Business Daily». Мероприятие пройдет 18 и 19 ноября в Цифровом деловом пространстве в рамках блока «Food Saves» образовательной программы в области гастрономии «Ikra talks».

«Росток», расположенный в Порховском районе Псковской области, оказывает всестороннюю поддержку детям и совершеннолетним воспитанникам Бельско-Устьенского дома-интерната для умственно отсталых. На пожертвования организация содержит 5 социальных квартир сопровождаемого проживания на 15 человек и 4 мастерские (гончарная, столярная, швейная, мастерская по озеленению), в которых работают 20 подопечных. 19 лет инвалидов на собственные средства содержал руководитель «Ростка», предприниматель Алексей Михайлюк, но после введения санкций он лишился своих доходов, продал имущество, чтобы заплатить долги организации.

Перформативный проект «Маленький стол», сборы от которого пойдут в помощь «Ростку», создал российско-бразильский художник Фёдор Павлов-Андреевич. Его мать - писательница Людмила Петрушевская – является председателем попечительского совета порховской организации.

Перформанс рассчитан только на специально приглашенную публику, он будет происходить в течение двух дней по 5 часов и представлять собой коллаборацию с идеологом фестиваля Владимиром Мухиным. В холле ЦДП установят небольшую клаустрофобную башню из тонкой фанеры, своими очертаниями напоминающую дом архитектора Константина Мельникова в центре столицы. Внутри башни будет простой деревянный стол на две персоны и два таких же стула, а по сторонам расположатся захлопывающиеся окна, через которые будет подавать блюда.

Участникам предстоит заполнить формуляр, составленный художником и шефом, рассказать немного о себе и перечислить любую сумму на расчетный счет псковского общества «Росток». В ходе перформанса Фёдор Павлов-Андреевич предложит участникам сформулировать наиболее важный для них вопрос, вызывающий беспокойство и сомнения. Заняв одно из мест в башне, участник задаст этот вопрос художнику, после чего получит в окно блюдо. Оно будет сочинено специально для конкретного участника с учетом его характера, образа, социальных примет, знака Зодиака и нумерологического профиля. Художник наденет на участника специальный фартук-слюнявчик и приступит к кормлению длительностью 15 минут. За это время художник ответит на искомый вопрос. Затем шеф, художник и участник сделают совместную фотографию, а последний получит по email фотографию блюда, которое, по замыслу авторов проекта, «сыграет в его жизни судьбоносную роль». За два дня перформанса в нём примут участие 30 человек.

В октябре Людмила Петрушевская попросила помощи для «Ростка» у своих подписчиков в «Фейсбуке». В 2016 году Людмила Петрушевская проводила в Порхове благотворительный концерт, а в 2015 году продавала свои картины.

Также о помощи «Ростку» просил историк моды, телеведущий Александр Васильев.