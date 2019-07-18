Историк моды Александр Васильев попросил подписчиков в Instagram помочь порховскому «Ростку»

09:50, 18 июля 2019, ПАИ

Российский историк моды, искусствовед и телеведущий Александр Васильев на своей странице в социальной сети Instagram попросил подписчиков помочь Псковской региональной общественной организации «Росток», расположенной в Порховском районе.

По словам Александра Васильева, он узнал о существовании «Ростка» от писательницы Людмилы Петрушевской, которая много лет помогает организации и её создателю Алексею Михайлюку.

Александр Васильев также отметил, что «Росток» устраивает детей-сирот в приемные семьи и сопровождает их, совершеннолетним помогает жить дома или в социальных квартирах с сопровождением. За время своей работы Алексей Михайлюк спас, цитирует Людмилу Петрушевскую телеведущий, 60 детей-инвалидов. «Сейчас трудно. У Алексея нет денег. Одни долги. Воспитатели инвалидов месяцами не получают зарплату», - привёл слова писательницы историк моды.

Александр Васильев подчеркнул в посте, что организация существует только на деньги благотворителей и у каждого есть возможность пополнить их ряды. Он добавил, что средства для помощи «Ростку» можно перевести на номер карты 5469 3800 1284 3222. Кроме того, как отметил Александр Васильев, сделать пожертвование можно также на сайте deti-rostok.ru.