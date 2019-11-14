Что смотреть в кино: Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон изобретают новый Ford, ребут «Ангелов Чарли» и возвращение Роланда Эммериха

14:43, 14 ноября 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката, а также премьеры стриминговых сервисов и отбирает всего несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе стоит посмотреть: Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон изобретают новый Ford в картине «Ford против Ferrari»; Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска в перезапуске «Ангелов Чарли» и «Мидуэй» - новый фильм ветерана блокбастерной эпохи Роланда Эммериха.

«Ford против Ferrari»/ Ford v Ferrari

Режиссер великолепного «Логана» (а еще и «Поезда на Юму») Джеймс Мэнголд экранизировал историю о том, как легендарный Кэрролл Шелби вместе с пилотом и механиком Кеном Майлзом по заказу Генри Форда II создали автомобиль, который, как уверены герои, способен наконец-то одолеть непобедимый итальянский болид Энцо Феррари. На кону – репутация мистера Форда и кубок победителя гонки «24 часа Ле-Мана».

Одно из главных преимуществ этого фильма - вовсе не стирающие покрышки шикарные ретро-автомобили, а скорее Кристиан Бэйл, скинувший более 30 килограммов после «Власти» (теперь он выглядит как что-то среднее между ролями в «Бойце» и «Машинисте»), а также его коллега Мэтт Дэймон – ему, к счастью или к сожалению, не пришлось столь кардинально преображаться для роли Шелби. Бейл и Деймон, впрочем, как и всегда, дерзко, одержимо и с традиционным, особым азартом играют своих таких же одержимых героев, готовых на все ради достижения поставленной цели. Именно об этом фильм Мэнголда, и уже потом немного о роскошных гоночных автомобилях. Но внешность, как заявляет Шелби, не главное.

В прокате с 14 ноября.

«Ангелы Чарли»/ Charlie's Angels

Помните одноименный сериал из далеких 70-х? Ладно, а странновато-нелепый, но настолько всеми полюбившийся ремейк из 2000-х режиссера Макджи с бесподобной троицей Дрю Бэрримор, Люси Лью и Камерон Диас? Забудьте. «Ангелы Чарли» официально перезагрузились, с небес спустились свеженькие «ангелы»: с международными преступниками теперь сражаются пацанка Кристен Стюарт, обворожительная Наоми Скотт (принцесса Жасмин из игрового «Аладдина») и Элла Балинска, а за красотками присматривает в этот раз не Билл Мюррей, а сэр Патрик Стюарт, что, конечно, немного грустно. Ну и, безусловно, за режиссуру столь феминистского фильма, где каждые пять минут дубасят «плохих мужичков», отвечает постановщица и актриса Элизабет Бэнкс.

Сюжет, кстати, не блещет особой изобретательностью для шпионского блокбастера 2019 года: из лаборатории похищено мощнейшее оружие, которое вот-вот уйдет террористам, а «Ангелам», собственно, поручено его найти. Вопрос, конечно, почему это все нельзя было тихонечко выпустить на каком-нибудь Netflix.

В прокате с 14 ноября.

«Мидуэй»/ Midway

Роланд Эммерих, ветеран эпохи блокбастеров, режиссер, с одной стороны, большую часть карьеры работающий в степи кисло-патриотических лент, с другой – снявший такие масштабные хиты, как, в частности, «День независимости», «Годзилла», «Звездные врата», «Послезавтра» и «2012», возвращается с новой, грандиозной по размаху лентой.

«Мидуэй», как несложно догадаться, рассказывает об одноименном масштабном сражении в Тихом океане в 1942 году, в котором США разгромила японский морской флот, тем самым, к тому же, отомстив за Перл-Харбор.

Эммерих остается верен себе и по сей день: «Мидуэй» - не просто очередной военный блокбастер с Патриком Уилсоном, Вуди Харрельсоном, Мэнди Мур и Люком Эвансом, а еще и эпичное историческое зрелище, которое нужно смотреть только на большом экране. Отсылки к Майклу Бэю в наличии.

В прокате с 14 ноября.

Рецензии, оперативные новости кино и крупных фестивалей, трейлеры и первые впечатления от премьер - в Telegram-канале проекта «Киногид».