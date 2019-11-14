«Ленфильм» подготовит фильм по материалам рассекреченных псковских архивов

11:25, 14 ноября 2019, ПАИ

Студия «Ленфильм» выразила готовность создать фильм, в основу которого лягут рассекреченные архивные документы Псковской области. Их представили 14 ноября в рамках второй международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Открыл конференцию губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Силами сотрудников ГТРК «Псков» подготовлен небольшой фильм о некоторых из фактах трагичной истории периода оккупации в регионе, подчеркнул глава региона. По его словам, появилась инициатива создать полноценную картину, чтобы рассказать большому количеству людей о том, что происходило тогда в захваченных городах и поселках.

«Наши друзья из «Ленфильма» откликнулись на это предложение», - добавил Михаил Ведерников.

УФСБ России по Псковской области передало Государственному архиву региона копии рассекреченных материалов о злодеяниях нацистов на псковской земле. Теперь с ними смогут познакомиться все желающие.

14 ноября данные материалы представлены участникам конференции в Пскове — историкам, архивистам, краеведам, педагогам ПсковГУ и студентам.

Познакомиться с документами можно в спецпроекте Псковского агентства информации здесь >>>.