Михаил Ведерников: 75-летие Победы – сакральная дата, за которой стоит невероятный подвиг

11:29, 14 ноября 2019, ПАИ

75-летие Победы – сакральная дата, за которой стоят жертвы и невероятный подвиг Отечества. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на открытии второй международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая проходит в Пскове 14 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников поприветствовал участников мероприятия и отметил, что искренне рад их видеть в городе воинской славы, в Пскове, в опорном вузе региона, где собрались историки, архивисты, музейный работники и общественники.

Губернатор подчеркнул, что когда память ветеранов была ещё свежа, то не было возможности исказить факты, но когда очевидцев Великой Отечественной войны становится всё меньше, то идет процесс переписывания истории. По его мнению, для этого и необходимо рассекречивать официальные документы, чтобы люди знали правду о событиях тех лет.

«У нас никогда не будет сомнений, какую страшную беду нанесли нацисты нашей стране и всему цивилизованному миру», - отметил Михаил Ведерников и подчеркнул важность нахождения в архивах документов, которые безапелляционно доказывают преступления фашистов.

Глава региона также отметил, что в рамках конференции особое внимание будет уделено проекту «Без срока давности…». В рамках этого проекта будут обнародованы рассекреченные документы архива УФСБ России по Псковской области как источник новых данных о периоде фашистской оккупации.

«В наш век постоянных трансформаций это особенно важно», - отметил губернатор и подчеркнул, что проведение одной только конференции недостаточно. По его словам, необходимо направить результаты конференции в министерство образования, чтобы затем включить их в школьную программу.

Также губернатор подчеркнул, что необходимо создавать фильмы и публикации, из которых люди из других стран узнали бы историю Великой Отечественной войны.

Вторая международная научно-практическая конференция, посвященная75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Пскове 14-15 ноября. Ее участниками стали около 80 специалистов в области истории, в вопросах изучения Великой Отечественной войны. Прямая трансляция конференции доступна здесь>>>.

Познакомиться с документами можно в спецпроекте Псковского агентства информации здесь>>>.