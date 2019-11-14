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Общество

«Экопром» призвал псковские управляющие организации предоставлять сведения о собственниках и пользователях помещений

Представитель регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области – компании «Экопром» призвала управляющие организации Пскова предоставлять сведения о собственниках и пользователях помещений, чтобы регоператор мог начислить плату за коммунальную услугу. Об этом было объявлено на совещании УГХ администрации Пскова с руководителями управляющих организаций 14 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Представитель «Экопрома» напомнила руководителям управляющих организаций, что предоставлять данные сведения регоператору предписывает закон.

«Если такие сведения не будут предоставлены или окажутся неточными, в результате чего регоператор получит штраф за необоснованное увеличение размера платы, то сумма штрафа будет взыскиваться через суд с «виновной» управляющей компании», - пояснила представитель «Экопрома».

С 1 января в России начался переход на новую систему обращения с ТКО. Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области по результатам конкурса стало ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах России.

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