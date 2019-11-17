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Общество

Рубрику «Разговоры по душам» запустила в Instagram Оксана Федорова

Instagram Оксаны Федоровой

Известная телеведущая и певица, победительница конкурса Мисс Вселенная – 2002, уроженка Пскова Оксана Федорова запустила в своем Instagram рубрику «Разговоры по душам».

«Сегодня воскресенье, особенный день для меня, потому что написано: «Шесть дней работай, а седьмой посвяти Богу». И я решила запустить рубрику «Разговоры по душам», где буду делиться с вами своим духовным опытом, размышлениями духоносных старцев, наставлениями моего духовного отца и буду отвечать на ваши вопросы на эту тему», – рассказала она.

Оксана Федорова выразила надежду, что ее общение с подписчиками будет «теплым и полезным», и поделилась советами 104-летнего старца Андрея Ворона.

В марте 2019 года в Пскове состоялся благотворительный концерт Оксаны Федоровой с участием солиста ведущих российских и зарубежных оперных театров Дмитрия Галихина. 

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