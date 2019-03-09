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Общество

Оксана Федорова даст сегодня благотворительный концерт в Пскове

Сегодня, 9 марта, в 19:00 в Псковской областной филармонии состоится премьера благотворительной концертной программы «Музыка любви» с участием получившей в 2002 году титул «Мисс Вселенная» Оксаны Федоровой и знаменитого тенора, солиста ведущих российских и зарубежных оперных театров Дмитрия Галихина. 

Напомним, что Благотворительный фонд «Спешите делать добро!» создан в 2009 году Оксаной Федоровой в целях создания и продвижения культурно-просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и популяризацию семейных ценностей, патриотическое и спортивное воспитание, а также оказание адресной помощи людям в сложной жизненной ситуации. Фонд реализует 6 программ: «Культура и просвещение», фестиваль «Между нами, девочками», «Яркие дни», спортивную программу «Будь в форме», адресную помощь - «Простые вещи» и «Я хочу помочь». Фонд находится в Москве и не имеет филиалов и отделений. 

Билеты на благотворительный концерт «Музыка любви» можно приобрести в кассах Псковской областной филармонии.

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