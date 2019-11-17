Кардиолог: Электронные сигареты могут убить

11:35, 17 ноября 2019, ПАИ

Электронные сигареты не могут считаться альтернативой обычным, поскольку они чрезвычайно опасны и могут убить. Таким мнением поделился ученый-кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью телеканалу «360».

По его словам, содержащийся в смесях для парения витамин Е вообще не нужен организму и может вызвать рак. Кроме того, пропиленглиголь в жидкостях для вейпов при нагревании вызывает поражение легких.

«Я категорически не рекомендую своим пациентам курить электронные сигареты. Сегодня есть исключительно эффективные средства, медикаментозные, для того, чтобы человек, который хочет прекратить курить — прекратил курить», —подчеркнул Ярослав Ашихмин.

Кардиолог отметил, что электронные сигареты не могут считаться альтернативой обычным, а в случае, если курильщик не может справиться с пагубной привычкой, стоит обратиться к врачу.

Ярослав Ашихмин добавил, что врачи никогда не советовали курить электронные сигареты вместо обычных. Новая технология, которая не прошла никакого апробирования, может быть сопряжена с существенным вредом.

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