0
14:47
Скончался псковский краевед Михаил Медников
14:00
Выявляющее у водителей наркотики по слюне оборудование может появиться в ГИБДД
11:05
Рубрику «Разговоры по душам» запустила в Instagram Оксана Федорова
10:34
Новые персонажи появятся в мультсериале «Ну, погоди!»
21:49
Гипермаркет «Leroy Merlin» откроют в Пскове в четвертом квартале 2020 года
17:37
Работнику культуры из Пскова вручили премию Луначарского
14:51
Фестиваль звонарей проведут в Пскове в 2020 году в два этапа
Еще новости
Общество

Кардиолог: Электронные сигареты могут убить

Электронные сигареты не могут считаться альтернативой обычным, поскольку они чрезвычайно опасны и могут убить. Таким мнением поделился ученый-кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью телеканалу «360».

По его словам, содержащийся в смесях для парения витамин Е вообще не нужен организму и может вызвать рак. Кроме того, пропиленглиголь в жидкостях для вейпов при нагревании вызывает поражение легких.

«Я категорически не рекомендую своим пациентам курить электронные сигареты. Сегодня есть исключительно эффективные средства, медикаментозные, для того, чтобы человек, который хочет прекратить курить — прекратил курить», —подчеркнул Ярослав Ашихмин.

Кардиолог отметил, что электронные сигареты не могут считаться альтернативой обычным, а в случае, если курильщик не может справиться с пагубной привычкой, стоит обратиться к врачу.

Ярослав Ашихмин добавил, что врачи никогда не советовали курить электронные сигареты вместо обычных. Новая технология, которая не прошла никакого апробирования, может быть сопряжена с существенным вредом.

За 9 месяцев 2019 года в России зафиксирован рост продажи стиков для систем нагревания табака в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Скончался псковский краевед Михаил Медников
17 ноября 2019
Скончался псковский краевед Михаил Медников
Выявляющее у водителей наркотики по слюне оборудование может появиться в ГИБДД
17 ноября 2019
Выявляющее у водителей наркотики по слюне оборудование может появиться в ГИБДД
Рубрику «Разговоры по душам» запустила в Instagram Оксана Федорова
17 ноября 2019
Рубрику «Разговоры по душам» запустила в Instagram Оксана Федорова
Новые персонажи появятся в мультсериале «Ну, погоди!»
17 ноября 2019
Новые персонажи появятся в мультсериале «Ну, погоди!»
Гипермаркет «Leroy Merlin» откроют в Пскове в четвертом квартале 2020 года
16 ноября 2019
Гипермаркет «Leroy Merlin» откроют в Пскове в четвертом квартале 2020 года
Работнику культуры из Пскова вручили премию Луначарского
16 ноября 2019
Работнику культуры из Пскова вручили премию Луначарского
Фестиваль звонарей проведут в Пскове в 2020 году в два этапа
16 ноября 2019
Фестиваль звонарей проведут в Пскове в 2020 году в два этапа
В Пскове в торжественной обстановке зарегистрировали 2000-го новорожденного
16 ноября 2019
В Пскове в торжественной обстановке зарегистрировали 2000-го новорожденного

Идет загрузка...