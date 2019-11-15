Спрос на сигареты упал в России

09:32, 16 ноября 2019, ПАИ

Cнижение покупок традиционных сигарет на 5% фиксирует оператор фискальных данных «Платформа ОФД», анализирующий 900 тыс. касс по всей России за январь – октябрь 2019 года, пишет RT.

В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%.

При этом аналитики фиксируют серьёзный рост продаж стиков для систем нагревания табака. Так, по данным компании «Такском», эти продажи за десять месяцев (с января по октябрь включительно) 2019 года выросли в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Отмечается, что по данным оператора «Платформа ОФД», средняя цена пачки сигарет за этот период составила 115 рублей, стиков — 135 рублей.

«Сравнение продаж год к году показывает активный рост доли электронных сигарет. Тенденция выражена в столице и городах-миллионниках. Если ранее покупателями такой продукции выступали в основном молодые люди (до 35 лет), то сегодня их доля размывается более возрастными категориями потребителей», — пояснил директор по продуктам на данных «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Одновременно в аптеках снижается спрос на препараты для борьбы с никотиновой зависимостью.