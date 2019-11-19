Гуманитарно-спортивный комплекс появится в Пскове на месте стадиона «Электрон»

16:45, 19 ноября 2019, ПАИ

Стадион «Электрон» в Пскове ждет реконструкция, после которой там появится гуманитарно-спортивный комплекс. «Такого в Пскове не было никогда, и в округе ещё поискать», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с фракцией «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании в рамках бюджетных консультаций 19 ноября.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, на встрече также обсуждалось строительство в Пскове интерактивного исторического парка «Россия - моя история». Руководитель фракции Наталья Тудакова спросила, на каком этапе находится реализация этого масштабного проекта.

Михаил Ведерников напомнил, что это совместный проект с Псковской митрополией. По его словам, долго не было понимания, как будет выглядеть парк, и как только митрополит Псковский и Порховский Тихон согласует макет, можно будет приступать к разработке проектно-сметной документации. «Парк строится на внебюджетные средства, поэтому конкурсы проводить не придётся. Приступим к стройке, когда позволит погода», - уточнил губернатор.

Исторический парк появится в Пскове к празднованию 800-летия Александра Невского. Значительное внимание в проекте будет уделено именно князю.