К празднованию 800-летия Александра Невского в Псковской области появится диорама и исторический парк

16:25, 14 октября 2019, ПАИ

О проектах, которые будут реализованы в Псковской области к празднованию 800-летия Александра Невского, рассказал председатель патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон на пресс-подходе перед началом научно-практической конференции 14 октября.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в 2020-2021 годах Псковская епархия планирует реализовать несколько проектов. Кроме церковного почитания Александра Невского будут проводиться богослужения, запланировано проведение уроков в школах, которые познакомят учащихся с личностью Александра Невского. «Если бы не было его, история повернулась бы в совершенно другом направлении», - уверен владыка Тихон.

Также на днях будет утвержден проект исторического парка «Россия - моя история», который появится в Пскове. По словам митрополита, значительное внимание в проекте будет уделено именно Александру Невскому. Намечена и реставрация храма Александра Невского. «Мы будем прилагать все усилия, чтобы привести этот храм в должный вид, тем более, есть такой повод как юбилей», - подчеркнул владыка Тихон.

Он добавил, что совместно с Министерством культуры в деревне Кобылье Городище в Гдовском районе будет создана уникальная диорама. Митрополит Тихон подчеркнул, что для Пскова, в котором есть огромное количество уникальных памятников, получить еще один объект, привлекательный для паломников и туристов, было бы очень важно и интересно. Она заметил, что сейчас в Кобылье Городище ездит не много людей, а если там будет диорама, все изменится.

Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова уточнила, что проект диорамы, как и многие другие, реализуются большим коллективом, в состав которого входят Псковская митрополия, патриарший совет по культуре, Минкульт и Российского военно-историческое общество, которое возглавляет министр культуры Владимир Мединский.

Алла Манилова заметила, что диорама коренным образом изменит туристский ландшафт и будет мощной точкой притяжения туристов.