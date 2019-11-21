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Общество

В школе №7 Пскова до середины декабря заменят окна на лестничных пролётах

В специальной (коррекционной) общеобразовательной школе № 7 Пскова будут заменены межэтажные окна на лестничных пролётах. Работы должны быть завершены до середины декабря. Такое поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе приёма граждан 21 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Пришедшая на приём к главе региона Марина Матвеева рассказала, что окна находятся в аварийном состоянии, некоторые из них пришлось забить досками и картоном. А после непогоды в Пскове 27 октября, когда порывы ветра превышали 20 метров в секунду, окна пришлось заделывать плёнкой, добавила заявительница.

 Михаил Ведерников сообщил женщине, что председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов нашёл необходимую сумму в 86 тысяч рублей. Губернатор попросил заявительницу проконтролировать качество выполненных работ и поставил контрольной срок их исполнения15 декабря.

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