Особый режим введен в Пскове в связи с сильным ветром

00:32, 28 октября 2019, ПАИ

27 октября в Пскове разбушевался сильный ветер. Местами ветер достигал 25-27 метров в секунду. Деревья ломались и падали на проезжую часть, на детские игровые площадки, припаркованные во дворах автомашины. Рушились рекламные щиты, торговые павильоны, заборы вдоль строительных площадок.

Как рассказали Псковскому агентству информации в администрации Пскова, по состоянию на 23 часа введен режим функционирования «Повышенная готовность» для муниципального звена Псковской областной территориальной подсистемы РСЧС.

На все сообщения псковичей реагируют экстренные службы – с улиц убирают деревья и обрушившиеся конструкции, перекрывшие проезжую часть. В ведомстве заверили, что 28 октября планируется восстановить дорожные знаки и щиты.

В администрации Псковской области сообщили, что в эти часы на территории региона идут аварийно-восстановительные службы.

В ряде населенных пунктов сильный ветер стал причиной отключений электроэнергии.

Глава региона Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области с просьбой быть осторожными в период разгула стихии.