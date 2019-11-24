Эксперт: Более 3 млрд рублей налогов поступит в бюджет Псковской области от производства БОПЭТ-пленки

14:11, 24 ноября 2019, ПАИ

Более 3 млрд рублей налогов поступит в областной консолидированный бюджет от производства БОПЭТ-пленки на заводе «Титан-Полимер» до 2033 года. Об этом заявил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев в ходе общественной встречи, посвященной строительству завода «Титан-Полимер», проводимой в Пскове 24 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Никто не освобождает пожизненно от налогов резидента особой экономической зоны, – подчеркнул он. – От уплаты НДФЛ не освобождается никто. НДФЛ – это налог, который пропорционально распределяется между областным и местным бюджетом. Поэтому говорить о том, что никаких абсолютно поступлений не будет, неправильно».

При этом Андрей Михеев напомнил, что обязательным условием губернатора Михаила Ведерникова было привлечение псковских компаний к участию в строительстве завода как на этапе проведения строительно-монтажных работ, так и на этапе запуска производства и его работы. «8 млрд инвестиций по первому этапу – это деньги, которые идут в экономику региона», – сказал он.

В ответ на то, что предприятие якобы зарегистрировано в офшорах, Андрей Михеев сказал, что в обязательном порядке самостоятельное юридическое лицо регистрируется на территории той местности, где находится особая экономическая зона.

Общественное обсуждение собрало 24 ноября представителей политических партий, общественных организаций, руководителей псковских предприятий. Основные вопросы, задаваемые руководителям «Титан-Полимера», касаются вопросов экологии.