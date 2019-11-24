Проект завода «Титан-Полимер» презентовали псковичам

12:57, 24 ноября 2019, ПАИ

Проект первого этапа строительства завода «Титан-Полимер» по производству БОПЭТ-плёнки, который будет возведен в Псковском районе на территории особой экономической зоны «Моглино», представили псковичам. Презентация состоялась в рамках встречи с представителями общественных организаций, регионального отделения Общероссийского народного фронта и политических партий. Она проходит 24 ноября в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Директор завода Герман Петрушко отметил, что сегодня группе компаний «Титан» исполняется 30 лет, в честь юбилея масштабные торжества проходят в Омске, куда приглашены партнёры холдинга из Японии, Германии, Прибалтики, стран Африки.

Герман Петрушко рассказал, что на псковском заводе по производству БОПЭТ-плёнки будут открыты 330 рабочих мест, ещё порядка 3 тысяч человек смогут трудоустроится в смешанных отраслях, поскольку заводу нужны будут и поддоны, и втулки для продукции и сейчас уже идут переговоры с псковскими компаниями. На базе Псковского госуниверситета планируется подготовка кадров для производства, добавил директор завода.

Инвестиции составят 8,5 млрд рублей, а сумма налогов, которые заплатит предприятие до 2033 года, оценивается в 24 млрд рублей. При строительстве завода, подчеркнул руководитель, будет отдаваться предпочтение псковским подрядчикам.

Герман Петрушко подчеркнул, что производство плёнки будет безотходным, предполагаются несколько этапов экологического контроля, в том числе очистка сточных вод. Он также заявил, что производственная линия, которую установят на псковском предприятии, будет самой современной, всё производство автоматизируют. Руководитель предприятия сообщил, что инженеры «Титан-Полимера» вместе со специалистами компании Dornier подготовили ряд технических новаций, которые уже сейчас выходят в массовое производство.

Планируется, что предприятие заработает в 2021 году. Из 72 тысяч тонн продукции порядка 35 – 40 тысяч тонн планируется отправлять в страны дальнего зарубежья.

Герман Петрушко проинформировал собравшихся, что предприятие уже получило все необходимые документы, завод прошёл экспертизу, есть положительное заключение, готово экологическое разрешение.