0
13:01
Елена Бибикова: Материнство наполняет сердце женщины великой радостью
12:47
ОНФ проводит общественную встречу с представителями завода «Титан-Полимер» в Пскове
11:12
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с Днём матери
09:00
Первая конференция регентов, руководителей хоров воскресных школ и церковных певчих пройдет в Псковской области
19:39
Почти 30 поручений дал Михаил Ведерников после встречи с активом Палкинского района
17:10
Михаил Ведерников: Принципами, озвученными президентом и главой Правительства, мы руководствуемся
11:59
Хранитель мельницы в Бугрово стал кандидатом на «Народное признание»
Еще новости
Общество

Проект завода «Титан-Полимер» презентовали псковичам

Проект первого этапа строительства завода «Титан-Полимер» по производству БОПЭТ-плёнки, который будет возведен в Псковском районе на территории особой экономической зоны «Моглино», представили псковичам. Презентация состоялась в рамках встречи с представителями общественных организаций, регионального отделения Общероссийского народного фронта и политических партий. Она проходит 24 ноября в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Директор завода Герман Петрушко отметил, что сегодня группе компаний «Титан» исполняется 30 лет, в честь юбилея масштабные торжества проходят в Омске, куда приглашены партнёры холдинга из Японии, Германии, Прибалтики, стран Африки.

Герман Петрушко рассказал, что на псковском заводе по производству БОПЭТ-плёнки будут открыты 330 рабочих мест, ещё порядка 3 тысяч человек смогут трудоустроится в смешанных отраслях, поскольку заводу нужны будут и поддоны, и втулки для продукции и сейчас уже идут переговоры с псковскими компаниями. На базе Псковского госуниверситета планируется подготовка кадров для производства, добавил директор завода.

Инвестиции составят 8,5 млрд рублей, а сумма налогов, которые заплатит предприятие до 2033 года, оценивается в 24 млрд рублей. При строительстве завода, подчеркнул руководитель, будет отдаваться предпочтение псковским подрядчикам.

Герман Петрушко подчеркнул, что производство плёнки будет безотходным, предполагаются несколько этапов экологического контроля, в том числе очистка сточных вод. Он также заявил, что производственная линия, которую установят на псковском предприятии, будет самой современной, всё производство автоматизируют. Руководитель предприятия сообщил, что инженеры «Титан-Полимера» вместе со специалистами компании Dornier подготовили ряд технических новаций, которые уже сейчас выходят в массовое производство.

Планируется, что предприятие заработает в 2021 году. Из 72 тысяч тонн продукции порядка 35 – 40 тысяч тонн планируется отправлять в страны дальнего зарубежья.

Герман Петрушко проинформировал собравшихся, что предприятие уже получило все необходимые документы, завод прошёл экспертизу, есть положительное заключение, готово экологическое разрешение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Строительство завода «Титан-Полимер»
Эксперт: Более 3 млрд рублей налогов поступит в бюджет Псковской области от производства БОПЭТ-пленки Антон Минаков: Нам нужны крупные предприятия Сергей Елизаров: Завод «Титан-Полимер» принесет достаточно большие деньги в Псковскую область Представитель завода: «Титан-Полимер» намерен не переманивать специалистов, а растить своих Директор завода «Титан-Полимер» призвал псковичей не питаться слухами, а задавать вопросы напрямую Псковичи смогу познакомиться с материалами экспертизы «Титан-Полимера» на сайте компании и в общественной приемной Проект завода «Титан-Полимер» презентовали псковичам ОНФ проводит общественную встречу с представителями завода «Титан-Полимер» в Пскове «Титан-Полимер» получил разрешение на строительство завода по производству БОПЭТ-пленок Нинель Салагаева: «Титан-Полимер» готов провести общественные слушания в ближайшее время
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Елена Бибикова: Материнство наполняет сердце женщины великой радостью
24 ноября 2019
Елена Бибикова: Материнство наполняет сердце женщины великой радостью
ОНФ проводит общественную встречу с представителями завода «Титан-Полимер» в Пскове
24 ноября 2019
ОНФ проводит общественную встречу с представителями завода «Титан-Полимер» в Пскове
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с Днём матери
24 ноября 2019
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с Днём матери
Первая конференция регентов, руководителей хоров воскресных школ и церковных певчих пройдет в Псковской области
24 ноября 2019
Первая конференция регентов, руководителей хоров воскресных школ и церковных певчих пройдет в Псковской области
Почти 30 поручений дал Михаил Ведерников после встречи с активом Палкинского района
23 ноября 2019
Почти 30 поручений дал Михаил Ведерников после встречи с активом Палкинского района
Михаил Ведерников: Принципами, озвученными президентом и главой Правительства, мы руководствуемся
23 ноября 2019
Михаил Ведерников: Принципами, озвученными президентом и главой Правительства, мы руководствуемся
Хранитель мельницы в Бугрово стал кандидатом на «Народное признание»
23 ноября 2019
Хранитель мельницы в Бугрово стал кандидатом на «Народное признание»
Псков вошёл в число самых бюджетных направлений для отдыха на Новый год
23 ноября 2019
Псков вошёл в число самых бюджетных направлений для отдыха на Новый год

Идет загрузка...