Экспертную группу по наблюдению за строительством «Титан-Полимера» возглавит Владимир Зубов

17:43, 24 ноября 2019, ПАИ

Постоянно действующую общественную экспертную группу по наблюдению за строительством завода «Титан-Полимер» в Псковском районе возглавит председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ в Псковской области, президент торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

«Владимир Анатольевич Зубов будет отвечать за получение ответов от органов исполнительной власти и представителей ГК «Титан-Полимер» по волнующим вопросам», – отметил он.

Виктор Остренко пояснил, что рабочая группа, которую сформируют в течение декабря, будет сопровождать строительство завода «Титан-Полимер» на всех этапах в соответствии с проектной документацией. Состав рабочей группы рассмотрят на ближайшем заседании регионального штаба ОНФ. В её состав обязательно включат специалистов с профессиональным образованием, представителей неправительственных общественных организаций, без внимания не останутся и делегированные представители политические партии.

«Общероссийский народный фронт считает, что вызывающие общественный резонанс вопросы всегда должны рассматриваться в публичной плоскости, – сказал он. – Именно поэтому, мы и предложили организовать дискуссионную площадку для обнародования всех этапов строительства завода «Титан-Полимер».

Виктор Остренко отметил, что региональный штаб ОНФ настаивает на том, чтобы документы, которые касаются государственной экологической экспертизы и подготовленного проекта по строительству завода, стали доступными для широкой аудитории и заинтересованных лиц. «Нас в большей степени будут интересовать два раздела Госэкспертизы: раздел, касающийся экологии в государственной экспертизе, и раздел, который касается пожарной безопасности», – уточнил он.

Также региональный штаб ОНФ в течение ближайших двух недель готов принимать вопросы, волнующие граждан относительно данного строительства.