ОНФ предложил создать экспертную группу по наблюдению за строительством «Титан-Полимера»

15:22, 24 ноября 2019, ПАИ

Глава регионального ОНФ, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко предложил создать постоянно действующую общественную экспертную группу по наблюдению за строительством завода «Титан-Полимер» в Псковском районе. Об этом с общественной встречи, посвященной строительству завода, которая проходит в Пскове 24 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Нужно создать постоянно действующую общественную экспертную группу, которая могла бы сопровождать все этапы строительства», – отметил Виктор Остренко.

По его словам, в эту рабочую группу нужно включить представителей из числа жителей Псковского района, общественности, политических партий, а также экологов и экспертов, которые «могут нам сформулировать свои опасения».

В ходе встречи директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко призвал псковичей «не питаться слухами, а задавать вопросы напрямую».

С материалами экспертиз все желающие смогут познакомиться на сайте компании или в общественной приемной.