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Галина Неваленная: Важен открытый диалог по вопросам строительства «Титан-Полимера»

Галина Невалённая

«Важен открытый диалог, пока у населения есть вопросы к строительству завода «Титан-Полимер», – сообщила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации главный врач Псковской городской поликлиники, депутат городской Думы Галина Невалённая 24 ноября.

Она отметила, что сегодняшняя встреча общественников с руководством завода «Титан-Полимер», организованная Общероссийским народным фронтом, была открытой и весьма полезной. По словам Галины Невалённой, любое новое производство вызывает у людей вопросы.  

«То, что мы собрались в выходной день, несомненно, является плюсом, – сказала депутат. –  Потому что в рабочие дни многие заняты. А чтобы родилась истина, нужно выслушать все точки зрения».

Кроме этого, она подчеркнула, что все заключения экспертиз по поводу строительства завода, должны находиться в открытом электронном доступе, а «не храниться в офисе «Титан-Полимера».

«Мне, как врачу, важно, чтобы и существующие предприятия соответствовали современным критериям безопасности, чтобы влияние на экологию было минимальным, – пояснила Галина Невалённая. – Иногда к новым заводам предъявляем завышенные требования, забывая, что есть такие предприятия, у которых есть определенные проблемы».

«Как и все жители Пскова, я разделяю озабоченность влиянием на экологию. Здесь живем мы, наши дети. Я бы хотела, чтобы и существующие предприятия тоже вкладывали средства, чтобы старое производство соответствовало новым стандартам», – добавила она.

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