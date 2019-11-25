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Общество

Михаил Ведерников: Хотелось бы больше времени проводить с семьей

Михаил Ведерников. Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Хотелось бы больше времени проводить с семьей», – рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире авторской программы «Парсуна» Владимира Легойды на телеканале «Спас» 24 ноября.

Губернатор отметил, что супруга с пониманием относится к его работе. «Я очень благодарен жене», – добавил он. Михаил Ведерников пояснил, что дома он любящий, но достаточно требовательный отец.

Помимо этого, глава региона сообщил, что мечтает уходить с работы в 22:00 или в 20:00. «Это было бы вообще здорово», – заметил он. Михаил Ведерников уточнил, что для этого необходимо многое сделать на системном уровне.

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