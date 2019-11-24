Михаил Ведерников: Я счастливый любящий отец и муж

21:46, 24 ноября 2019, ПАИ

«Я счастливый любящий отец и муж. Это главное в жизни», – сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире авторской программы «Парсуна» Владимира Легойды на телеканале «Спас» 24 ноября.

«Но жизнь парадоксальна, – отметил губернатор. – Часто так бывает, что основное время мы тратим на другие вещи». Михаил Ведерников подчеркнул, что у него очень ответственная работа, на которую уходит практически всё время.

«Несмотря на то, что меня всё время назначали на определенные позиции в качестве антикризисного менеджера, я всё-таки считаю, что я созидатель», – добавил глава региона.