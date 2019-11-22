«Навстречу переменам»: В Москве выбрали победителей ежегодного конкурса социальных предпринимателей

18:02, 25 ноября 2019, ПАИ

21 ноября в Москве наградили победителей ежегодного конкурса социальных предпринимателей, организованного фондом «Навстречу переменам». В этот день члены жюри назвали пять лучших проектов, призванных изменить жизнь детей к лучшему. Корреспондент Псковского агентства информации побывала на финальном мероприятии и узнала, кто из бизнесменов получил финансовую поддержку, и на какие цели они потратят эти деньги.

В список финалистов конкурса вошли 10 проектов социальных предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижегородской и Воронежской областей, Республики Крым. Они приехали на защиту проектов с боевым настроем: им предстояло презентовать свои работы и убедить членов жюри, что именно им нужна поддержка фонда.

Перед началом защиты проектов собравшихся поприветствовала председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам» Татьяна Бурмистрова. «Для нашего фонда сегодня главный день в году, потому что это финал большого пути и начало новой большой программы «Инкубатор», - отметила она и сообщила, что в рамках программы менторы поделятся своими знаниями с финалистами. Татьяна Бурмистрова подчеркнула, что фонд «Навстречу переменам» уникален, его учредители и партнёры берут на себя риск, вкладываются в социальные стартапы. «Нам важна не только идея, нам важен лидер, человек, который за этим стоит и готов идти до конца», - подчеркнула она и добавила, что в 2019 году организаторы конкурса решили пойти на эксперимент и вручить гранты в трёх номинациях.

Лучшие проекты традиционно выбирали члены взрослого и детского жюри. В состав первого вошли генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, Татьяна Бурмистрова, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat World Ирина Гофман, председатель совета директоров РБК Анна Тюшкевич и председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин. В детском жюри были Матвей Березкин, Платон Мерсиянов, Вера Большакова, Анна Ноздрюхина, Герман Зальцман. При отборе победителей они учитывали значимость проблемы, новизну её решения, устойчивость бизнес-модели, готовность заявителя учиться и развиваться, а также ряд других критериев.

Лучшим «Локальным проектом» стали инклюзивные творческие мастерские «ПРОСТО», которые создали Светлана Сахарова и Ольга Трутнева из Красноперекопска (Крым). Авторы проекта рассказали, что он еще только рождается. Планируется организовать швейную и гончарную мастерскую, процесс работы в которых будет раздроблен на мелкие части, и ребенок с любыми нарушениями развития сможет принять в них участие. На средства гранта будут закуплены оборудование и расходные материалы, откроются два филиала мастерских в других городах Крыма, специалисты проекта пройдут обучение.

В номинации «Инновационный проект» гранты получили москвичка Наталья Малько, которая шьет адаптивную одежду «Be Easy Kid», а также жительницы Санкт-Петербурга Юлия Кулешова и Анжела Пиаже, организовавшие консультационную службу для родителей по вопросам детской сексуальной безопасности.

Адаптивная одежда предназначена для людей с ограниченными возможностями, которым требуется удобная и функциональная одежда, не отличающаяся с виду от обычной. Наталья Малько стала исследовать вопрос, когда у неё родилась дочь с ДЦП, и выяснила, что в России практически не найти одежды для детей с физическими ограничениями, но такой рынок активно развивается за рубежом. «Проект дает ребенку возможность самостоятельно одеваться, ходить в туалет в школе без посторонней помощи, у него повышается самооценка, он свободнее чувствует себя в социуме», - рассказала москвичка. Сейчас она шьет одежду для детей 4-9 лет и хочет, чтобы данная продукция была доступна по всей России, представлена в крупных торговых сетях.

Сервис для родителей по вопросам детской сексуальной безопасности петербурженки создали на основе собственного жизненного опыта: с пяти лет Юлия Кулешова подвергалась насилию со стороны своего отчима. Сейчас она запустила проект помощи людям, пережившим в детстве сексуальное насилие. Вместе с единомышленниками она дает сотни консультаций по всей стране и за рубежом, и уверена, что проект нужно расширять. Юлия Кулешова считает, что необходима четкая работа в сфере профилактики, так как родители часто не знают, как говорить об этой проблеме, распознать ее наличие, а дети не имеют базовых навыков безопасного поведения. Создатели сервиса разработали очный образовательный онлайн-курс для детей и взрослых, планируется запустить и реабилитационное направление.

В номинации «Диджитал проект» жюри решило вручить грант двум участникам конкурса, представляющим Москву. Павел Бережанский разработал программно-аппаратный комплекс для выявления и профилактики астмы «Скажи астме – нет!», а Лидия и Анастасия Усановы - устройство VideoOculograph для коррекции врожденного нистагма и косоглазия у детей. Проект Павла Бережанского уже реализуется в Москве, Ярославле, Московской, Ярославской и Владимирской областях. В планах социального предпринимателя – трансляция опыта на другие регионы, отправка приборов в отдалённые фельдшерско-акушерские пункты, где нет специализированной помощи, создание школы медицинской грамотности. Всё это позволит заранее прогнозировать риск развития осложнений, например, вовремя начинать профилактические мероприятия в весенний период.

Лидия и Анастасия Усановы уже поставили оборудование для коррекции врожденного нистагма и косоглазия у детей в 12 клиник, их цель – увеличить их количество до 200 к 2023 году. Также они хотят дать людям возможность самодиагностики, лечения на дому, создав блок для домашнего лечения. Аналогов данной технологии не существует, ее можно применять и в отношении взрослых.

Также среди финалистов оказались София Лагутинская и Наталья Янчарук с проектом благотворительного надомного хосписа для детей «Дом Фрупполо» (Калининград); Дарья Степура и Владимир Новиков, которые разработали ортезы для гидрореабилитации детей с ДЦП «Аквик» (Москва); Анна Белоусова и Светлана Прометова с мобильной службой «Доступная помощь» для развития и адаптации детей с ОВЗ (Чкаловск, Нижегородская область); Татьяна и Олег Шестерины, создавшие Центр образования и творчества «Колесо» (село Отрадненское, Воронежская область); Егор Козловский и Анастасия Стицина - авторы образовательных пособий с технологией дополненной реальности для обучения и социальной адаптации детей с расстройствами психического развития (Москва).

Все предприниматели-финалисты получили возможность участия в программе обучения «Инкубатор» фонда «Навстречу переменам», информационную поддержку и возможность общения с единомышленниками, работающими в сфере детства в России и за рубежом. Победителям вручили гранты по 1,2 млн рублей.

Генеральный директор Tele2 Сергей Эдмин отметил, что мобильный оператор, поддерживая фонд, стремится вырастить успешный и устойчивый бизнес, чтобы «каждый рубль, потраченный на ту или иную социальную проблему, принес максимальную отдачу». Партнеры фонда не просто занимаются благотворительностью и помогают финансово, а предоставляют личную экспертизу. «Это не только деньги, но и профессиональные консультации наших сотрудников», - заявил Сергей Эмдин. Он также сообщил, что за время работы фонда более 400 сотрудников компании Tele2 из различных регионов страны предоставили консультации социальным предпринимателям.

Татьяна Бурмистрова рассказала, что в этом году была усилена программа обучающих курсов, в которой приняли участие 42 социально-предпринимательских проекта, для них были проведены профессиональные семинары и вебинары. Она заметила, что при выборе победителей члены жюри учитывали, насколько фонд «Навстречу переменам» может быть полезен тому или иному заявителю.

«Зачастую мы видим готовый проект, решающий сложные проблемы, но понимаем, что он активно будет развиваться и без нашей помощи. Мы стараемся поддерживать проекты, где наша роль будет ключевой», - уточнил Сергей Эдмин. По его словам, порядка 50 проектов из числа рассмотренных в рамках конкурса фонда «Навстречу переменам» продолжают успешно развиваться.

Татьяна Бурмистрова подчеркнула, что уровень подготовки проектов вырос. Наиболее активны Москва и Петербург, но становится всё больше участников конкурса из регионов. Она добавила, что 1 апреля, в день фонда «Навстречу переменам», традиционно стартует прием заявок на следующий конкурс социальных предпринимателей. Татьяна Бурмистрова пожелала потенциальным участникам конкурса 2020 года «дружить со здравым смыслом, ничего не бояться и подаваться с той идеей, в которую они по-настоящему верят, а не ради денег».

Сергей Эдмин добавил, что идея должна быть креативной, уникальной, автору проекта нужно верить в возможность его реализации. Кроме того, по его мнению, социальный предприниматель должен быть гибок, уметь учиться, впитывать новые знания.

«Псковская область активна, мы регулярно получаем оттуда заявки, - ответила Татьяна Бурмистрова на вопрос журналистов о причинах отсутствия в 2019 году конкурсантов из этого региона. - Я думаю, что нужно более активно рассказывать о том, что такие люди есть. Что люди из бизнеса тоже заинтересованы в решении социальных проблем, они хотят свои навыки и знания привносить в этот сектор. Одна из самых больших проблем – это проблема доверия».

Сергей Эдмин добавил, что тема социального предпринимательства по-прежнему новая, и в регионах страны нужна её популяризация.

В 2018 году в числе победителей оказался и петербуржец Юрий Мосенжник, который открыл в Псковской области базу отдыха для семей с особыми детьми «РасСвет». Учреждение расположено в деревне Шутово Красногородского района.