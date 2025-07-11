Прошлогодний бюджет ФОМС Псковской области исполнен с профицитом

14:41, 10 июля 2025, ПАИ

Отчёт об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2024 год утвердили депутаты Псковского областного Собрания, приняв на 46-й сессии соответствующий областной закон. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

В прошлом году поступления в бюджет фонда составили 11 млрд 353 млн рублей, что на 3,4 % больше, чем планировалось. Вместо запланированного дефицита в 183,7 млн рублей бюджет фонда исполнен с профицитом в 123,4 млн рублей. В сравнении с 2023 годом доходы территориального ФОМС выросли на 15,6 %.

Расходы фонда также увеличились и составили 11 млрд 229,6 млн рублей. Территориальная программа ОМС выполнена на 100,5 %. Кроме того, в 2024 году удалось значительно сократить возврат остатков федеральных целевых субсидий с 99 до 21,6 млн рублей.