Псковский кабельный завод за полгода добился роста производительности труда на 33%

12:53, 10 июля 2025, ПАИ

На заводе «Псковкабель» подвели первые итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда», входящем в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

За шесть месяцев реализации пилотной программы предприятие превысило ключевые показатели: сократило сроки производства на 25 %, увеличило выработку на 33 % и снизило объём незавершённого производства более чем вдвое, рассказали ПАИ на предприятии.

В качестве пилотного направления была выбрана оптимизация производства обмоточного медного провода в стекловолокне. Приглашённые тренеры Федерального центра компетенций обучали рабочую группу – они освоили методики бережливого производства, картирования процессов создания ценности, стандартизации работы и других инструментов бережливого производства.

«За шесть месяцев на предприятии проведена большая работа, но многое ещё впереди. В настоящий момент на предприятии проводится обучение сертифицированными ФЦК внутренними тренерами», – отметил руководитель программы, заместитель директора по производству завода «Псковкабель» Павел Прохоров. Он также подчеркнул, что поставлены цели по росту производительности на 5 % ежегодно.

«На второй год мы масштабируем улучшения на все производственные потоки и займёмся развитием поставщиков», – поделился он планами.

Следующие 2,5 года завод будет тиражировать успешные практики на все производственные процессы. Федеральный проект рассчитан на три года и направлен на системное повышение конкурентоспособности российских предприятий.

Отметим, федеральный проект «Производительность труда» является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и направлен на повышение производительности труда в российских организациях.