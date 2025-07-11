Псковский кабельный завод за полгода добился роста производительности труда на 33%
На заводе «Псковкабель» подвели первые итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда», входящем в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
За шесть месяцев реализации пилотной программы предприятие превысило ключевые показатели: сократило сроки производства на 25 %, увеличило выработку на 33 % и снизило объём незавершённого производства более чем вдвое, рассказали ПАИ на предприятии.
В качестве пилотного направления была выбрана оптимизация производства обмоточного медного провода в стекловолокне. Приглашённые тренеры Федерального центра компетенций обучали рабочую группу – они освоили методики бережливого производства, картирования процессов создания ценности, стандартизации работы и других инструментов бережливого производства.
«За шесть месяцев на предприятии проведена большая работа, но многое ещё впереди. В настоящий момент на предприятии проводится обучение сертифицированными ФЦК внутренними тренерами», – отметил руководитель программы, заместитель директора по производству завода «Псковкабель» Павел Прохоров. Он также подчеркнул, что поставлены цели по росту производительности на 5 % ежегодно.
«На второй год мы масштабируем улучшения на все производственные потоки и займёмся развитием поставщиков», – поделился он планами.
Следующие 2,5 года завод будет тиражировать успешные практики на все производственные процессы. Федеральный проект рассчитан на три года и направлен на системное повышение конкурентоспособности российских предприятий.
Отметим, федеральный проект «Производительность труда» является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и направлен на повышение производительности труда в российских организациях.
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