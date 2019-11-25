Псковская студентка получила специальный приз на всероссийском конкурсе «СМИротворец - 2019»

22:23, 25 ноября 2019, ПАИ

Церемония награждения победителей XI Всероссийского конкурса «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений прошла 25 ноября в концертном зале «Известия Hall» в Москве. Студентка Псковского государственного университета Кира Суханова отмечена специальным призом в номинации «Поколение мультимедиа», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Ранее сообщалось, что ученица псковской Школы межэтнической журналистики, студентка второго курса факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ Кира Суханова вышла в финал со своей статьей «Как я потеряла свою национальность».

Всего в 2019 году экспертный совет конкурса рассмотрел 9753 работы из 1048 СМИ из разных регионов России. В категории «Федеральные и региональные СМИ» победили 17 СМИ. В категории «Этнические и локальные СМИ» лучшими стали 22 СМИ. Интернет-голосование за участников конкурса продлится до 30 ноября. «Приз зрительских симпатий» объявят в декабре.

«СМИротворец» — всероссийский конкурс средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Он рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных, а также национально-культурных СМИ.