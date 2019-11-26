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Общество

Выложены в отрытый доступ экспертизы «Титан-Полимера»

Экспертные заключения на проект первой очереди предприятия «Титан-Полимер» (производство БОПЭТ-пленки) и создание санитарной зоны вокруг него выложены в открытый доступ на сайте предприятия. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, ранее в рамках общественной встречи руководство «Титан-Полимера» заявило о готовности познакомить всех желающих с деталями данных материалов. Они представлены на сайте и в общественной приемной компании.

В перечень вошли, например, экспертизы по результатам инженерных изысканий, заключение по проектной документации, выданные ГАУ «Госэкспертиза Псковской области», решение об установлении санитарно-защитной зоны для строящегося завода, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Псковской области.

Активисты Общероссийского народного фронта в регионе принимают вопросы от жителей, которые впоследствии члены экспертной группы смогут переадресовать руководству строящегося предприятия.

«Титан-Полимер» планируют возвести в границах особой экономической зоны «Моглино» под Псковом. Всего проектом предусмотрены две очереди — строительство завода по производству БОПЭТ-пленки и производству ПЭТФ-гранул.

Объемы инвестиций составят около 13 млрд рублей.

Первую очередь планируют сдать в 2021 году.

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