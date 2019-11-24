Псковичи смогу познакомиться с материалами экспертизы «Титан-Полимера» на сайте компании и в общественной приемной

13:21, 24 ноября 2019, ПАИ

Все материалы полученных экспертиз по проекту строительства первой очереди предприятия «Титан-Полимер» по выпуску БОПЭТ-пленки будут в понедельник представлены на сайте компании для того, чтобы все желающие смогли с ними познакомиться. Такую информацию озвучил 24 ноября в рамках встречи с общественниками и жителями Пскова заместитель генерального директора по капитальному строительству завода «Титан-Полимер» Алексей Ермаков, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он подчеркнул, что с материалами смогут познакомиться и посетители общественной приемной предприятия, действующей в Пскове.

«Данный проект прошел разработку санитарно-защитной зоны, и по отношению к классу опасности, и на основании законодательства по определению классификации опасности по воздействию на окружающую среду и население он получил экологическое экспертное заключение в Псковском региональном центре гигиены и эпидемиологии. На основании данных экспертизы и проектной документации выдано заключение. Получено решение об установлении санитарной зоны в пределах 100 метров», - рассказал Алексей Ермаков.

Завод «Титан-Полимер» планируют построить в особой экономической зоне «Моглино» в два этапа - первым станет производство БОПЭТ - пленки, вторым - ПЭТФ-гранул.

Строительство предприятия вызвало многочисленные вопросы от псковичей, именно поэтому руководство ГК «Титан» приняло решение провести открытую встречу и дать все ответы.