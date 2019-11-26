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Экономика

Более 50 социальных предпринимателей работают в Псковской области

В реестре Центра инноваций социальной сферы числятся более 50 социальных предпринимателей, работающих в Псковской области. Об этом сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционному развитию Андрей Михеев в прямом эфире ПАИ-live 26 ноября.

Он напомнил, что учреждение было создано в 2017 году, и результаты его работы налицо. За первый год работы в центр обратились 13 субъектов бизнеса, сейчас в реестре уже более 50 социальных предпринимателей.  

Андрей Михеев подчеркнул, что есть интересные проекты. Он напомнил, что 22 ноября в Пскове наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». 

Спикер добавил, что существует много экологических проектов, в сфере допобразования детей, на пересечении туризма и социальной сферы. Андрей Михеев подчеркнул, что социальные предприниматели являются непосредственными участниками национальных проектов, в том числе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Также они делают свой вклад по линии других нацпроектов, в достижение целей, которые обозначены президентом РФ Владимиром Путиным.   

Андрей Михеев заметил, что до середины 2019 года у понятия «социальное предпринимательство» в России не было юридического статуса, а в июле в 209-ФЗ были внесены поправки, которые четко определили значение этого термина. Так, социальным предпринимательство считается любой бизнес, где трудоустроены люди из определенных категорий, например, малобильные граждане, либо бизнес, который работает в сфере оказания услуг в социальном секторе.

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