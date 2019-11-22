Авторов девяти лучших социальных проектов наградили в Пскове

17:28, 22 ноября 2019, ПАИ

Авторов девяти лучших социальных проектов, созданных в Псковской области, наградили в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, церемония награждения состоялась на Втором областном форуме социального предпринимательства 22 ноября.

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» одержал победу проект по уходу за тяжелобольными детьми «Первый шаг» Михаила Алексеева.

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей» лучшим признали Центр профессионального самоопределения «Движение на опережение» (автор проекта Екатерина Пентюшенко).

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» первым стал информационно-просветительский центр «Льняная губерния» (автор Юрий Гуренко).

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма» победил проект «Ремесленная деревня» Ольги Волконской. В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества и людей с ограниченными возможностями здоровья», победил проект 15-летнего Максима Осипенко «Let’s create».

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии» одержали победу великолукские владельцы экскурсионной пасеки «Пчелиный хуторок» Анатолий и Анастасия Нестеровы. А в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» лучшими стали авторы проекта сыроварни «Бебешкино».

В специальной номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» победила автор проекта «Гусли — душа земли Псковской» Елена Николаева.

Всего на конкурс поступило 29 заявок. По мнению директора автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» Светланы Седуновой, Псковская область является одним из лидеров развития социального предпринимательства в России.