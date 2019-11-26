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Общество

Инспектор ГИБДД из Острова получил медаль «За спасение погибавших»

Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Островскому району Александр Иванов, вынесший из горящей квартиры пенсионерку, получил медаль «За спасение погибавших». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Государственную награду, которую присваивают указом президента Российской Федерации за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, 26 ноября лично вручил начальник регионального УМВД Алексей Овсянников. Он подчеркнул, что отрадно, когда слова присяги о защите и помощи людям подтверждаются в ежедневной работе сотрудников полиции.

Осенью 2018 года Александр Иванов спас пожилую женщину из охваченной пламенем квартиры на улице 25 Октября в Острове. Лейтенант полиции случайно оказался на месте происшествия и, не дожидаясь приезда пожарных, самостоятельно поднялся на лестничную клетку, взломал дверь в жилое помещение. Оттуда он вынес 88-летнюю хозяйку квартиры, которая получила многочисленные ожоги. До приезда медработников она находилась в сознании. После этого дорожный инспектор вернулся к несению своих обязанностей по обеспечению правопорядка на дороге.

За свой поступок Александр Иванов удостоен общественной премии «Народное признание-2018» в номинации «Защита».

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