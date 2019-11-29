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Уточнены данные о пострадавших в ДТП с детьми в Псковской области

В результате дорожно-транспортного происшествия в Новоржевском районе пострадали 5 человек. Такие данные Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В списке получивших травмы четыре ребенка и один взрослый.

В автобусе по маршруту «Иваньково-Новоржев» ехали 10 пассажиров. Авария произошла в 8:30 на втором километре автодороги Новоржев-Кудеверь.

«Девятилетний мальчик и 14-летняя девочка получили ушибы, девочка 11 лет - перелом носа, девочка 16 лет - перелом ключицы. Женщина 56 лет — сотрясение головного мозга, перелом лопатки», - уточнили в ведомстве.

Все пострадавшие госпитализированы.

СК проводит проверку по факту ДТП с детьми.

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