СК начал проверку по факту ДТП с детьми в Псковской области

10:37, 29 ноября 2019, ПАИ

Следственным управлением Следственного комитета России по Псковской области начата проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП в Новоржевском районе. Автобус на маршруте «Иваньково - Новоржев» перевозил 10 пассажиров, семь из них — это дети, ехавшие на занятия в школу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

На данный момент в УМВД России по Псковской области причиной ДТП называют то, что водитель не справился с управлением. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Три ребенка пострадали. О характере травм пока не сообщается.