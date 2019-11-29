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СК начал проверку по факту ДТП с детьми в Псковской области

Следственным управлением Следственного комитета России по Псковской области начата проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП в Новоржевском районе. Автобус на маршруте «Иваньково - Новоржев» перевозил 10 пассажиров, семь из них — это дети, ехавшие на занятия в школу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

На данный момент в УМВД России по Псковской области причиной ДТП называют то, что водитель не справился с управлением. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Три ребенка пострадали. О характере травм пока не сообщается.

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