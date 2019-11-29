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Общество

Владимир Путин: 75-летие Победы должно пройти на самом высоком уровне

Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин поручил организовать на самом высоком уровне празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как пишет ТАСС, об этом глава государства сообщил на заседании Совета при президенте России по межнациональным отношениям 29 ноября.

«Мы уже приступили к подготовке 75-летия Великой Победы, наступающий год объявлен в нашей стране как Год памяти и славы. Все мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны, должны пройти на самом высоком уровне», — отметил он.

Кроме этого, Владимир Путин призвал помнить о причинах Великой Отечественной войны и помощниках нацистов. «Мы должны знать и беречь правду о величайшей трагедии человечества», — подчеркнул он.

Президент поручил членам совета, общественным организациям по всей стране «принять деятельное участие в подготовке к юбилею Великой Победы».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что 75-летие Победы – сакральная дата, за которой стоят жертвы и невероятный подвиг защитников Отечества.

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