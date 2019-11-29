Лекцию «Устать помнить. Эпоха коммуникаций длиной в 24 часа» прочёт спикер II псковского медиафорума

18:25, 29 ноября 2019, ПАИ

Лекцию «Устать помнить. Эпоха коммуникаций длиной в 24 часа» прочёт спикер II псковского медиафорума, директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организаторы форма.

Денис Терехов считает, что единицей коммуникации становятся сторис, а Instagram превращается «в площадку для старперов». «Instagram вытесняют TikTok и Likee. Это потому, что мы устали помнить. Мы ничего не хотим хранить. Наша коммуникационная история только сейчас. Она живет сутки. Потом будет что-то новое. Классические медиа вынуждены дрейфовать в этом направлении. К примеру, корреспонденты китайского CCTV из командировок снимают 15-20 секундные материалы. И даже не делают сюжетов по возвращению», - отметил руководитель агентства «Социальные сети».

На медиафоруме он расскажет, как строить коммуникационную стратегию, формировать медиа-планы, создавать креативы, если они уже через сутки будут не актуальными.

Псковский медиафорум состоится 6 декабря на базе Псковского государственного университета. Его организаторами выступают администрация Псковской области, Медиахолдинг Псковской области и ПсковГУ, а участниками станут эксперты и практики в области медиа, представители органов власти, общественники, руководители СМИ области, журналисты.

Ознакомиться с программой и условиями регистрации на медиафоруме можно здесь >>>