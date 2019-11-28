Псковский медиафорум: Изучаем программу, знакомимся со спикерами, подаём заявку

16:13, 28 ноября 2019, ПАИ

II Псковский медиафорум начнет работу 6 декабря в стенах Псковского государственного университета.

Мероприятие откроется пленарным заседанием «Новые вызовы современным медиа. Медиа как важнейший элемент войны и мира». Как и на Медиафоруме в прошлом году, модерировать дискуссию будет ведущий телеканала «Россия 24» Дмитрий Щугорев. По информации Псковского агентства информации, в пленарном заседании планирует принять участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Отметим, что вместе с региональными журналистами обсуждать новые вызовы медиа будет и целое созвездие федеральных экспертов. В частности, речь идет о главном редакторе газеты «Московский комсомолец» Павле Гусеве, директоре агентства «Социальные сети» Денисе Терехове, гендиректоре ВЦИОМ Валерии Федорове, ведущей итоговой информационно-аналитической программы телеканала «Звезда» Ольге Беловой.

Затем участников Медиафорума ждет лекция о работе с Telegram-каналами, которую проведет известный журналист и блогер Олеся Рябцева.

На форуме запланирована серия круглых столов, связанных с перспективами развития печатных и сетевых изданий, цифровизацией телевидения, освещением национальных проектов в СМИ. В обсуждении этих тем примут участие в заместитель генерального директора ИД «Московский комсомолец» Олег Воробьев, руководитель Департамента информационных проектов «ФедералПресс» Анна Ефремова, советник генерального директора телекомпании «НТВ» Петр Годлевский (советник генерального директора телекомпании «НТВ», главный редактор издания «Daily Storm» Алёна Сивкова, руководитель редакции портала «Будущее России. Национальные проекты» https://futurerussia.gov.ru Виктория Приходько

Отдельный круглый стол будет посвящен проекту «Без срока давности». С журналистами будут общаться руководитель направления по реализации военно-исторических проектов ООД «Поисковое движение России», координатор проекта «Без срока давности»Алексей Бормотов и руководитель пресс-службы ООД «Поисковое движение России Игнат Кушнарев.

В рамках II Псковского медиафорума также пройдут практикумы для журналистов. В центре внимания будет работа районных изданий в соцсетях, работа с новостными агрегаторами.

Подать заявку можно здесь >>>.

Процедура подачи заявки занимает всего пару минут. Важно выбрать секцию, которую хотелось бы посетить гостю. Поэтому вначале следует изучить программу.

Первый Псковский медиафорум прошел в ноябре 2018 года и собрал несколько сотен участников из более чем десятка стран.

Официальный хештег II Псковского медиафорума: #медиафорум60.