Проект «Дорога добра» номинирован на «Народное признание - 2019»

17:41, 03 декабря 2019, ПАИ

Проект «Дорога добра» по обеспечению питанием нуждающихся жителей Псковской области выдвинут на соискание первой общественной премии «Народное признание - 2019» в номинации «Инициатива». Заявку в редакцию Псковского агентства информации прислал проектный офис «Команды 2018».

Идейный вдохновитель и создатель проекта – Сергей Васьков. С 1 октября 2017 года вместе с командой добровольцев он занимается приготовлением и раздачей горячих обедов малозащищенным псковичам, попавшим в тяжелую ситуацию.

С февраля 2019 года команда открыла новое направление «Дорога добра», в рамках которой благотворительная организация каждый месяц собирает наборы продуктов первой необходимости и развозит их в районные центры малоимущим жителям региона. Продуктовые наборы предназначены, в первую очередь, для одиноких пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.

В 2019 премия «Народное признание» будет присуждаться в 10-й раз. Заветные статуэтки получат победители в 12 номинациях, подробнее о которых можно узнать здесь >>>.

Претендовать на премию может любой желающий, как и выдвигать на соискание награды. Главное условие - номинант должен иметь отношение к Псковской области.

Приём заявок завершается, они принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк заявки можно скачать здесь >>>. К письму нужно прикрепить фотографию соискателя.