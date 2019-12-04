Открытие главной новогодней елки Пскова завершится фейерверком

20:36, 04 декабря 2019, ПАИ

Открытие центральной новогодней елки Пскова на Октябрьской площади завершится фейерверком в 18:30 21 декабря. Об этом заявил начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов на заседании оргкомитета по организации праздника 4 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Открытие елки состоится в 17:00. Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов добавил, что главную елку смонтирую до 5 декабря, после чего будет продолжена работа по ее освещению и украшению.

1 января концертная программа «Волшебство Новогодней ночи» начнётся на Октябрьской площади в 1:00, в 3:00 состоится новогодний фейерверк.

По словам Юрия Мартынова, в новогоднюю ночь интерактивная развлекательная программа будет рассчитана в большей степени на юных зрителей. Также запланировано большое количество мероприятий, которые пройдут в муниципальных учреждениях.

Стоимость новогоднего фейерверка в Пскове составляет 300 тысяч рублей.