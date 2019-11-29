Фейерверк за 300 тысяч увидят псковичи в новогоднюю ночь

09:30, 29 ноября 2019, ПАИ

Услуги по проведению праздничного новогоднего фейерверка в городе Пскове заказала администрация города. Аукционная документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 300 тысяч рублей. Средства предусмотрены в бюджете Пскова на 2020 год на проведение общегородских праздничных мероприятий в рамках муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».

Пиротехническое новогоднее шоу начнется 1 января в 3:00 на Октябрьской площади. Он будет длиться не менее 7 минут. По случаю праздника прогремят 573 выстрела.

Проведение аукциона запланировано на 11 декабря.