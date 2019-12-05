Приём заявок на соискание премии «Народное признание» завершён

12:21, 05 декабря 2019, ПАИ

Приём заявок на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание -2019» завершён. Публикации о кандидатах, выдвижение которых состоялось с вечера 4 декабря и до 12:00 5 декабря, выйдут на сайте Псковского агентства информации в течение дня.

В этом году на соискание награды поступили 118 заявок. Со всеми претендентами на награду можно познакомиться здесь >>>.

В начале следующей неделе будет дан старт первому туру голосования, в котором участвуют все номинанты. Оно пройдёт на сайте ПАИ. По его итогам, которые будут подведены после новогодних каникул, определятся тройки финалистов в каждой из 12-м номинаций. Именно они выйдут во второй тур голосования, которое также состоится на сайте ПАИ.

Параллельно начнёт работать жюри премии из 12-и экспертов. Победители будут определены по сумме голосов, полученных в ходе второго тура, и отданных членами жюри.

В этом году премии «Народное признание» исполняется 10 лет. Её учредителями являются СМИ, входящие в состав Медиахолдинга Псковской области: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты - Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

О том, кто получал награды в разные годы, можно прочесть по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017»;

«Народное признание-2018» .