Главное признание

18:29, 02 февраля 2019, ПАИ

В Пскове жить хорошо, хоть некоторые в этом сомневаются. И герои нашего времени здесь тоже имеются. Прямое доказательство тому – популярность и престиж общественной премии Псковской области «Народное признание», церемония награждения победителей которой по итогам 2018 года состоялась в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 1 февраля.

В этот день большой зал театра был забит до отказа - представители руководства региона и Пскова, депутаты различных уровней, директора предприятий, общественники, группы поддержки пришли ради того, чтобы наконец-то услышать имена людей, которые заслужили «Народное признание».

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова так и сказала: «Народное признание» набирает обороты и становится все интереснее. «Выше народного признания ничего не может быть», - подчеркнула она.

Вторил ей и заместитель главы региона Николай Цветков: «Общество нуждается в героях. А «Народное признание» каждый год показывает нам таких людей: настоящих героев, которые живут здесь, рядом с нами, в нашей Псковской области». Он даже процитировал строки из стихотворения поэта Эдуарда Асадова:

Я часто слышу яростные споры,

Кому из поколений повезло.

А то вдруг раздаются разговоры,

Что, дескать, время подвигов прошло.

Нет, не прошло. Разве не подвиг совершил сотрудник ГИБДД Александр Иванов, который вынес пенсионерку из горящей квартиры? И он, безусловно, достоин «Народного признания-2018» в номинации «Защита».

Героями по праву можно считать всех номинантов премии, ведь каждый из них трудится на благо общества. Так, высокую оценку и заветную статуэтку завоевал гдовский педагог, тренер детской команды «Чайка-Юность» Алексей Боженов, который до этого момента, как он признался на церемонии, думал, что инициатива наказуема, а оказалось – нет.

Кстати, именно в номинации «Инициатива» развернулась нешуточная борьба. В финале на премию также претендовали организаторы ежегодных мотопробегов к 9 мая - мотоклуб «Host Псков» и авторы телепрограммы ГТРК «Псков» «Свое дело», и байкерам не хватило до победы буквально десятка голосов.

Не менее напряженной была борьба и в других номинациях. Российская пилотажная группа «Русские витязи» только по итогам голосования жюри вырвалась вперёд, оставив позади турнир по бегу по пересечённой местности «PRO SPORT: Кубок губернатора 2018» и «Пушкинский бал». Жаль, что командир авиационной группы не смог приехать на церемонию, вместо него статуэтку получал начальник Пункта отбора на военную службу по контракту в Псковской области Валерий Бартенев. Он заверил, что награда обязательно будет передана «Русским витязям».

Эта номинация, «Событие», - еще один повод сказать, что в Пскове жить хорошо, мероприятия такого уровня, определенно, заслуживают внимания и признания. К слову, именно это стало сквозной темой церемонии, которая традиционно содержала элементы шоу. Ведущие развлекали собравшихся беготней с чемоданом и размышлениями о том, стоит ли уезжать из Пскова, и итоге пришли к однозначному выводу: надо остаться.

Хотя бы для того, чтобы оценить сервис, которым славятся многие компании в регионе. В соответствующей номинации «Народного признания» была удостоена база отдыха «Волынь», конкурентами которой в тройке финалистов были диспетчерская служба заказа такси «ВЕЗЁТ» и городской информационный сервис «2ГИС Псков». Все они уверены, что премия помогает людям и предприятиям «улучшить себя, улучшить сервис и сделать область лучше».

Согласны с ними и псковские лидеры, также трудящиеся на благо развития региона. В этом году в номинации «Лидер» победил генеральный директор акционерного общества «Псковский электромашиностроительный завод» Александр Лазарев (а само предприятие завоевало премию в номинации «Наша марка»). Чуть меньше голосов получили директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова и предпринимательница Ирина Лебедева, открывшая в Пскове и Великих Луках сеть магазинов, косметические салоны и школу парикмахерского искусства.

В номинации «Наша марка» Псковский электромашиностроительный получил не только традиционную статуэтку премии и диплом, а ещё и сертификат на корпоративные услуги связи от компании Tele2, которая не первый год выступает генеральным партнёром «Народного признания». Вручая награду, представитель Tele2 отметила, что в 2018 компания провела масштабные работы по развитию сети в Псковской области, которые позволили увеличить скорость передачи данных в три раза!

Да, что касается открытий, здесь отличился Плюсский перерабатывающий комбинат, который запомнился гостям церемонии самой эмоциональной группой поддержки. Сотрудники предприятия приехали за наградой вместе с руководителями, искренне и громко радовались, услышав имя победителя в номинации «Открытие». Соучредители предприятия не остались в долгу и со сцены рассказали о заслугах работников-профессионалов, благодаря усилиям которых и удалось создать комбинат и завоевать «Народное признание».

Ярких эмоций зрителям добавили творческие коллективы, подготовившие к торжеству свои лучшие номера. Бурными аплодисментами зал встречал танцоров популярного псковского хип-хоп Центра «Хоть Отбавляй!», которые в 2016 году получили «Народное признание» в номинации «Талант», а в этом вновь боролись за награду, но уже в номинации «#Команда2018». Однако здесь удача улыбнулась Виталию Дидычу, он стал обладателем статуэтки за проект «STREET WORKOUT» и популяризацию здорового образа жизни. Поздравил его директор областного Центра лечебной педагогики, член Общественной палаты РФ, руководитель фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царёв, который уверен: когда команда есть – это уже половина дела.

И он совершенно прав. Замечательной командой стали великолукские школьники Никита Смирнов и Егор Иванов, спасшие тонувшую девочку. За свой героический подвиг они получили «Народное признание» в номинации «Поступок» и благодарность от временно исполняющего обязанности командира 76-й дивизии ВДВ Романа Железнякова, который не преминул добавить, что в этой номинации все герои: братья Ярослав и Дмитрий Фроловы, спасшие пятерых провалившихся под лёд рыбаков, житель Острова Никита Никифоров, который помог сотруднику ГИБДД Александру Иванову вынести из огня пенсионерку. Последний, кстати, удостоен общественной премии в номинации «Защита».

Еще один правоохранитель, завоевавший признание общества, - экс-заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник милиции Виктор Чернышев. Ему вручили статуэтку «Народного признания-2018» в номинации «Призвание». Победитель поделился с присутствующими на торжестве положительными эмоциями от разговоров со своими соратниками и заявил, что за период голосования «прожил заново половину своей жизни из 80 лет». «Я получил заряд на будущее - еще лет 10 я точно проживу», - уверен Виктор Чернышев.

Не меньший заряд получили и ребята из Новоржевского народного театра, который признали лучшим в номинации «Талант». Режиссер театра Дарина Минаева заверила всех, что её подопечные полностью оправдывают оказанное им доверие и «работают от зари до зари», а те, в свою очередь, рукоплескали ей из зала.

Последним на сцену поднялся начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин, чтобы получить награду для курсанта вуза, мастера спорта по универсальному бою Ахмеда Нурмагомедова. Он одержал победу в номинации «Рекорд», но не смог присутствовать на церемонии награждения, так как в эти дни защищает честь филиала и всей Псковской области на соревнованиях в Калининграде.

После этого гости отправились на традиционный фуршет, где под вспышками фотокамер продолжились поздравительные речи, звучали слова благодарности в адрес организаторов, и, конечно же, партнёров премии, без которых устроить такой грандиозный праздник было бы практически невозможно. В этом году главную общественную награду области поддержали компании Tele2, Ростелеком, движение «Своё!», типография «Возрождение», группа компаний Exelent, производитель детских площадок «Авен-Псков», Псковский хлебокомбинат, Информационный туристический центр Псковской области, который является официальным представителем маршрута «Серебряное ожерелье России» в регионе, ГТРК «Псков».

Собравшимся понадобился не один час, чтобы обменяться впечатлениями от мероприятия, которое уже давно стало знаковым. Ну и, конечно, мало кто смог пройти мимо баннера «Народного признания» в фойе театра и не сфотографироваться на его фоне.

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Премия по итогам 2018 года присуждалась в 12 номинациях, были поданы 111 заявок. В следующем году «Народное признание» пройдёт в 10-й раз, и, вероятно, претендентов на него станет еще больше, а церемония награждения – еще красочнее.