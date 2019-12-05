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Общество

Возможность складирования отходов на длительный срок проработают в труднодоступных деревнях Псковской области

В труднодоступных населенных пунктах Псковской области проработают возможность складирования отходов на срок не более 11 месяцев. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в прямом эфире проекта ПАИ «Огонь, вода и трубы»  5 декабря.

«То есть в таких деревнях создается площадка, куда в межсезонье будет складироваться весь мусор», — пояснил он. По словам Сергея Грахова, из 8,5 тыс. населенных пунктов 2,5 тыс. обслуживаются регоператором по вывозу твёрдых коммунальных отходов, еще 6 тыс. услугой не охвачены.

«С одной стороны, цифра огромная, но порядка 2 тыс. из них не имеют постоянно проживающего населения, - пояснил он. - Еще 2,5 тыс. населенных пунктов, в которых проживают от 1 до 5 человек. Никто не говорит, что их не надо обслуживать, но часть из них [населенных пунктов] доступны только в сухой сезон».

Сергей Грахов привел в пример Сочи, где были завалы мусора, но благодаря Олимпиаде в городе централизовалась система сбора отходов и сейчас «не увидишь бумажки брошенной». «Не потому, что урны повсюду, а потому что появилась у людей привычка не мусорить. Это процесс не быстрый, но результаты есть», — рассказал он.

В ноябре на сессии регионального парламента Сергей Грахов разъяснил детали оплаты квитанций по вывозу ТКО в Псковской области.

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