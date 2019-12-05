Состоялась премьера третьего клипа псковских музыкантов из проекта «Йода»

22:21, 05 декабря 2019, ПАИ

Состоялась премьера третьего клипа псковского музыкального проекта «Йода», участниками которого стали вокалистка Елизавета Степанова и музыкант Игорь Колосов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила сама Елизавета Степанова.

На этот раз видео снято на песню «Дым урбана», автором слов и музыки стал Игорь Колосов. Съёмки клипа проходили в Пскове, на берегу Псковского озера, на малой сцене Псковского драмтеатра. По словам Елизаветы Степановой, на подготовку, съемку и производство клипа ушло около двух месяцев. Съёмки проходили с помощью псковской команды TM Videomaking.

Все три клипа псковской группы можно посмотреть в официальной группе проекта «Йода» в социальной сети «ВКонтакте» и на Youtube.

Первый клип «Йода» на песню «Матрёшка» зрители увидели 26 сентября, второй – «Мурашки» – в середине октября.