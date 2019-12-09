Кинотеатр сети Silver Cinema откроется 25 декабря в Пскове

17:25, 09 декабря 2019, ПАИ

25 декабря в Пскове в торгово-развлекательном центре Fjord Plaza (улица Завеличенская, дом 23) откроется кинотеатр сети Silver Cinema. Об этом сообщается на официальном сайте киносети.

Киноплощадки «Silver Cinema» есть в Москве, Смоленске, Твери и других городах. В псковском филиале будет 7 кинозалов, соответствующих европейским требованиям комфорта, 3 из которых – VIP-залы повышенной комфортности. Общая вместимость составит 584 человек.

Кинозалы спроектированы так, чтобы обеспечить комфортный обзор экрана со всех посадочных мест. Их оснастят мягкими креслами с подставками для попкорна и напитков, а в фойе кинотеатра будет работать кинобар и лаунж-зона.

ТРЦ Fjord Plaza откроется в Пскове 13 декабря. Он находится по адресу: Псковский район, деревня Борисовичи, улица Завеличенская, дом 23. График работы торгового центра – с 10:00 до 21:00 ежедневно.