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Общество

Владимир Путин и Сергей Шойгу могут посетить Псков 1 марта 2020 года

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу могут посетить Псков 1 марта 2020 года. Как пишет ТАСС, их участие ожидается в мероприятиях, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников 6-й роты 76-й дивизии ВДВ.

«Заключительное мероприятие пройдет 1 марта 2020 года в Пскове с участием верховного главнокомандующего и министра обороны РФ», - пояснил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков в ходе открытия в Совете Федерации России выставки «Аллея памяти 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка».

Также ожидается, что в январе-феврале следующего года военнослужащие ВДВ посетят все места захоронения бойцов 6-й роты.

Владимир Путин в июле прошлого года подписал указ о проведении в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. План памятных мероприятий в регионе утвердили в феврале 2019 года.

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