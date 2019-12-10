Выставка в память о десантниках 6-роты открылась в Совете Федерации

10:24, 10 декабря 2019, ПАИ

В Москве в здании Совета Федерации открыли выставку, посвященную подвигу бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й псковской дивизии ВДВ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Передвижную выставку в день героев Отечества открыла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Прошло уже почти двадцать лет, но мы не забываем о героизме воинов, которые в неравном бою в Аргунском ущелье отдали свои жизни, защищая Родину, - сказала Валентина Матвиенко. - Вся наша страна, весь наш народ гордится их бесстрашием и героизмом».

Выставка будет представлена в разных регионах России, а там, откуда родом погибшие десантники, будут установлены их бюсты. Их разместят в 34 субъектах страны, включая Псковскую область.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.

Указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре прошлого года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.